أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أطلقت مجموعات من المحتجين هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية في محطة مترو أنفاق بالعاصمة، طهران، في لفتة تضامن مع الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الأحواز، جنوب غرب إيران، بسبب شح المياه، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وعززت قوات الأمن الإيرانية تواجدها في طهران، وشوهدت مدرعات تابعة لقوات مكافحة الشغب ومعداتها في ساحة أزادي بطهران.

ونشر الصحفي في نيويورك تايمز الأمريكية، فارناز فسيحي، مقطع فيديو يظهر عددا من المحتجين يهتفون: "الموت للجمهورية الإسلامية"، في محطة لمترو الأنفاق بالعاصمة الإيرانية، ولم تتمكن CNN بعد من التأكد بشكل مستقل من صحة هذا الفيديو.

ونزل المحتجون المتضررون من شح المياه إلى الطرقات في مقاطعة خوزستان، جنوب غرب إيران، على مدار الأسبوع الماضي، واشتبكوا مع قوات الأمن بينما كانوا يرددون هتافات مناهضة للحكومة.

وتواجه إيران الجفاف الأقسى منذ 50 عاما، وقد أثرت أزمة المياه على الزراعة وعلى المزارعين وبقية المواطنين في الأحواز.

وقُتل رجل من منطقة شاديغان في خوزستان الجمعة نتيجة إصابته برصاصة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام حكومية، وألقى محافظ شاديغان باللوم على "المخربين" الذين أفسدوا المظاهرات السلمية.

وقُتل رجل شرطة الثلاثاء، في مدينة بندر ماهشهر الساحلية بعد إصابته برصاصة أُطلقت من فوق سطح مبانى من جانب "مخربين"، وفقا للإعلام الحكومي الإيراني.

وأطلق الإعلام ارسمي الإيراني ادعاءات بأن المظاهرات "لم تكن قانونية" في محاولة لتغطية عنف الشرطة ضد المحتجين.

وقالت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية: "قُتل رجل أمن برصاصة أطلقت من فوق سطح مبنى وأصيب عنصر من وحدة القوات الخاصة أثناء دورية ليلية في مدينة بندر ماهشهر الساحلية".

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الناشطين وقد تجمعوا في محيط مبنى وزارة الداخلية في طهران لإيصال صوت المظاهرات في خوزستان.

وقالت الناشطة، نرجس محمدي في مقطع فيديو: "ندعو قولت الأمن إلى تجنب إذاء المحتجين الذين يطالبون بالحصول على المياه"، حسب قولها.

من جانبه، وعد محافظ خوزستان، قاسم سليماني دشتكي، بتخفيف شح المياه خلال عام، وذلك بعد أن تضررت 700 وقريتان في المقاطعة من هذه الأزمة، وفقا لوكالة إسنا شبه الرسمية.