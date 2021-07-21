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بالصور.. وصول مقاتلات F-16 أمريكية لقاعدة الأمير سلطان في السعودية

الشرق الأوسط
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مقاتلة f16 أمريكية بقاعدة الأمير سلطان
Credit: @CENTCOMArabic

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الثلاثاء، صورا لطائرات مقاتلة من طراز F-16 وصلت الأسبوع الماضي لقاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية على صفحتها باللغة العربية على تويتر، حيث قالت في تعليق على الصور: "الأسبوع الماضي وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية مقاتلات من طراز إف-16، تابعة للجناح الـ 113 للحرس الوطني الجوي- وما يعرف بـ (حراس العاصمة) واشنطن.."

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدتها أنه من "مهام هذه المقاتلات تعزيز القدرات الدفاعية للقاعدة الجوية، ودعم عمليات القيادة المركزية الأميركية".

ويذكر أن الجيش الأمريكي ينشر باستمرار صورا ومقاطع فيديو من تدريبات لقواته من قاعدة الأمير سلطان.

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