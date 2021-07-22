طيران الخليج تعلن تعرض إحدى طائراتها لحادث أرضي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن طيران الخليج، الناقل الوطني في البحرين، الخميس، تعرض إحدى طائراته لحادث أرضي في مطار دبي.

جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية وذكرت فيه: "أكدت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية".

وأضاف البيان: "أفادت طيران الخليج، أنها تعمل حالياً على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية".

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن الحادث وقع مع طائرة تابعة لفلاي دبي، التي قالت في رد على استفسار من CNN بالعربية: "عادت رحلة فلاي دبي رقم FZ 1461 المتوجهة من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار بيشكيك الدولي (FRU) الى المبنى صباح اليوم 22 يوليو بسبب حادثة بسيطة بين إحدى طائراتنا من طراز بوينغ 737-800 الجيل الجديد وطائرة أخرى عند الخروج الى المدرج."

وأضافت: "واصل الركاب رحلتهم إلى بيشكيك على متن طائرة أخرى ونعتذر عن الإزعاج والتغيير لخطط سفر مسافرينا. ستعمل فلاي دبي مع السلطات للتحقيق في الحادث".