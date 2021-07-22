إسرائيل تقبض على شخصين تسللا مجتازين الحدود من لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض على شخصين تسللا مجتازين الحدود مع لبنان إلى إسرائيل، مساء الأربعاء.

جاء ذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية التي ذكرت في تقريرها المتسللين "من المهاجرين الأفارقة تسللا إلى البلاد بحثًا عن العمل".

وأضاف تقرير هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن "قوات من جيش الدفاع قامت طوال الليلة الماضية بأعمال بحث عن شخصين رُصدا وهما يجتازان الليلة الماضية الحدود من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل".

وأضافت: "تم صباح اليوم إغلاق الطرق المرورية أمام المركبات المدنية. وصدرت تعليمات للسكان في منطقتين مجاورتين (دوفيف وماتات) لموقع التسلل بالبقاء منازلهم، سرعان ما صدرت تعليمات أخرى بالعودة إلى الحياة الطبيعية وفتح الطرقات أمام حركة السير".