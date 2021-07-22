مصرع ما لا يقل عن 17 مهاجرًا في غرق سفينة قبالة سواحل تونس

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال بيان صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن 17 مهاجرًا على الأقل لقوا مصرعهم بعد انقلاب سفينة قبالة الساحل التونسي مساء الأربعاء.

وقالت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في تونس، إن أكثر من 160 مهاجرًا تم إنقاذهم في أعقاب الحطام بالقرب من جرجيس في جنوب شرق تونس.

وأضاف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال والأحمر أن المهاجرين كانوا يبحرون من ليبيا ويحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

في تغريدة يوم الخميس، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى زيادة عمليات البحث والإنقاذ التي تقودها الدولة على طول الطريق "الخطير".

في وقت سابق من هذا الشهر، غرق 43 مهاجرًا في حادثة غرق سفينة أخرى قبالة الساحل التونسي، حسبما قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تغريدة.