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السعودية تمنع مواطنيها من السفر لإندونيسيا بسبب متحور كورونا الجديد

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لطريق يؤدي إلى قلب العاصمة الإندونيسية جاكارتا
Credit: BAY ISMOYO/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، منع سفر مواطنيها إلى إندونيسيا وذلك بسبب انتشار متحور جديد لفيروس كورونا أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، وذكر فيه: "صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي: منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها".

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الموجودين فيها "توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة".

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