حوار السيسي مع مجند على بجولة على "عجلة" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحوار دار بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وأحد المجندين المرافقين له خلال جولة على دراجات هوائية "عجلة"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وفي التفاصيل ذكرت بوابة الأهرام أن الجولة التي كانت في منطقة العلمين الجديدة، الخميس، أن السيسي كان "يتحدث مع مجند يدعى أيمن، الذي سأله الرئيس عن وظيفته، وقال الشاب، إنه من محافظة المنوفية ومن قرية أشمون، ويبلغ من العمر 29 سنة، وينتهي جيشه في 21/4/2022، وصاحب مكتبة صغيره، أثناء دراسته، براتب 1500 جنيه.. وقال الرئيس: ’محتاج إيه، خليك دوغري يا أيمن ما تتكسفش أنا زي أبوك.. ماتتكسفش وقولي عايز إيه؟‘".

وأضاف تقرير الأهرام: "رد المجند أنه يرغب في وظيفة يعمل بها بعد انتهائه من فترة الجيش، وذلك بجوار المكتبة التي يؤجرها، والمسؤول عنها، خاصة أنه يبلغ من العمر 29 عامًا، مشيرا إلى أنه يرغب في تأجير محل كبير بأحد الشوارع الرئيسية لتحقيق مكسب أعلى".

وعلق السيسي للشاب المجند، قائلا: "أنا أطحن نفسي ما أكلشي وما أنامش ولا حد يغلبني أبداً، هو العيل اللي بيجي مش محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة وتواصل علشان يطلع متربي كويس؟ إزاي أقدر أعمل ده وأنا مشغول في شغلي والأم مشغولة بشغل البيت؟.. تقدر توفر كده إزاي، بس عشان ماتقولش الظروف صعبة.. بلغ سلامي للوالد وكل سنة وأنت طيب يا أيمن".