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العاهل الأردني يلتقي بيلوسي: روح جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائي في المنطقة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين برئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

اللقاء جاء في الكونغرس الأمريكي، حيث قال العاهل الأردني في مؤتمر صحفي مع بيلوسي: "يبدو أن هناك روحاً جديدة من التعاون والتنسيق بين العديد من أصدقائي في المنطقة، لذا فإنني أتيت هنا إلى واشنطن لأرى كيف لنا أن نحوّل عام 2021 إلى عام إيجابي".

وأضاف: "تسعدنا هذه العودة إلى هنا، لأنه ما تعلمناه من العام الماضي مع الجائحة هو أننا لم نعد نتحدث مع بعضنا بنفس اللغة المألوفة التي يتعين علينا استخدامها، وها نحن هنا في واشنطن للبناء على علاقتنا الأخوية مع هذا البلد".

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