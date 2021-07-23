لابيد يفتتح سفارة في أبوظبي: إسرائيل تريد السلام مع كل جيرانها

نظرة على تاريخ اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل على مر العقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

والاتصال بين الشيخ محمد بن زايد ونفتالي بينيت هو الأول منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة الإسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الأضحى، وأعرب عن "تمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.. فيما أعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي نفتالي بينيت متمنياً أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء".

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد بينيت بتوليه رئاسة الحكومة. واستعرضا "تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، ولاسيما ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع".

وخلال الشهر الماضي افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، سفارة إسرائيل في أبوظبي، باعتبارها الأولى في منطقة الخليج، وذلك بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/ أيلول 2020.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر تويتر، إن بينيت هنأه الشيخ محمد بن زايد بعيد الأضحى وشكره على افتتاح مقر السفارة الإماراتية في إسرائيل، وعلى استضافة لابيد في زيارته الرسمية إلى الإمارات.

وحسب جندلمان، قال بينيت إن "النهج الإماراتي حيال إسرائيل هو عبارة عن تغيير مهم يشكل مصدر إلهام بالنسبة لدول أخرى ولزعماء في المنطقة". واتفق الجانبان "على البقاء على اتصال وعلى الالتقاء في وقت لاحق".