دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة العراقية، السبت، اعتقال مخططي ومنفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، الذي راح ضحيته 35 قتيلا مع إصابة العشرات عشية عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، في مؤتمر صحفي: "قواتنا الأمنية اعتقلت جميع منفذي تفجير مدينة الصدر"، لافتاً إلى أن "اعتقال الشبكة الإرهابية تزامن مع لقاء رئيس الوزراء بعوائل ضحايا التفجير الإرهابي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويوم السبت التقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عوائل ضحايا تفجير مدينة الصدر، وقدم تعازيه إليهم.

وقال الكاظمي إن "القوات الأمنية تلاحق الجناة والمتورطين معهم وستقتص منهم"، مُضيفا: "نبحث عن العدالة وليس الانتقام، ونعمل على الحفاظ على كرامتكم، والقيام بواجبنا تجاهكم وتجاه كل العراقيين".

واعتبر الكاظمي أن "الوضع السياسي هو من أنتج هذه الفوضى، ونعمل جاهدين على مواجهة كلّ ما يعيق عمل الدولة والبحث عن الحكم الرشيد، فالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة هي من أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن".