بعد أن شهد مظاهرات واسعة.. قائد الحرس الثوري الإيراني يزور خوزتسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، إلى منطقة الاحواز في إقليم خوزستان الذي يشهد مظاهرات واسعة، لبحث قضية شح المياه.

وسيتفقد سلامي القرى والمدن التي تشهد شحا في المياه في الإقليم، وفق ما ذكرته وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية السبت.

وسيتفقد قائد الحرس الثوري الإيراني العمليات التنفيذية الخاصة بمشاريع إيصال المياه إلى تلك المناطق، والتي يتولاها الحرس الثوري، وفقا لفارس.

وكان قد شهد إقليم خوزستان احتجاجات واسعة على مدار الأيام الماضية بسبب أزمة شح المياه، وندد المتظاهرون بإجراءات الحكومة الإيرانية في هذا الشأن.

وانتقلت المظاهرات من الإقليم الواقع جنوب غرب إيران إلى العاصمة طهران حيث أطلق محتجون هتافات تطالب بـ"موت الجمهورية الإسلامية"، وفق مقاطع فيديو تم تداولها الأربعاء.