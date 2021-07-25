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نشر الأحد ، 25 يوليو / تموز 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الأحد، تعيين أمير حايك سفيرًا لإسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة.

وحايك هو أول سفير إسرائيلي في الإمارات بعد اتفاق السلام الموقع بين البلدين في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

وكتب لابيد في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "يسعدني تعيين أمير حايك سفيرًا لإسرائيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

ووصف لابيد حايك بالرجل المناسب لتدشين الجسر بين إسرائيل والإمارات، بعد افتتاح وزير الخارجية السفارة الإسرائيلية في أبوظبي أواخر الشهر الماضي.

ويمتلك حايك خبرة كبيرة في مجالات الاقتصاد والسياحة... وهذه أبرز المعلومات عن سفير إسرائيل لدى الإمارات:

- يشغل حاليًا منصب رئيس جمعية الفنادق الإسرائيلية منذ 2017.

- سبق أن ترأس اتحاد المصنعين في إسرائيل في الفترة من 2011 إلى 2015.

- كان المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والعمل في الفترة من 2001 إلى 2003.

- أسس في 2016 منصة BRTDATA لمشاركة بيانات أنظمة الحافلات.

- كان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Electronics Line المعنية بإنتاج حلول أمنية متطورة للتحكم في بيئات المعيشة والعمل، في الفترة من 2005 إلى 2010.

- المدير التنفيذي لمعهد الصادرات الإسرائيلية في الفترة من 1995 إلى 2001.

- تخرج في جامعة تل أبيب في تخصص الاقتصاد والمحاسبة في 1990.

في وقت قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اختيار لابيد يشير إلى أنه يعطي العلاقة بين الإمارات وإسرائيل أولوية عالية المستوى.