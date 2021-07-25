دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تعرض المملكة للهجوم من قبل طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وقال العاهل الأردني، في مقابلته مذيع شبكة CNN فريد زكريا المٌذاعة يوم الأحد: "مع الأسف، تعرض الأردن للهجوم من طائرات مسيّرة إيرانية الصنع كان علينا التعامل معها".

تصريحات الملك عبدالله الثاني عن حدوث هجمات بطائرات مسيرة إيرانية الصنع هي الأولى من نوعها، بينما لم يوضح توقيت حدوث ذلك والجهات المحتمل تورطها في إطلاق الطائرات.

وأشار الملك إلى أن التكنولوجيا الباليستية شهدت تطورًا ملحوظًا، ضاربًا المثل بأثرها على القواعد الأمريكية في العراق وتلك الموجهة إلى السعودية من اليمن، وإلى إسرائيل من خلال سوريا ولبنان.

وأضاف: "وإذا انحرف أحد الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل عن مساره، فإنها تصل إلى الأردن، لذا فإن لدينا هذه التخوفات. وقد ارتفع عدد الاشتباكات المسلحة على حدودنا إلى ما كان عليه في خضم الحرب على داعش تقريبا. ومع الأسف، تعرض الأردن للهجوم من طائرات مسيّرة إيرانية الصنع كان علينا التعامل معها".

وكان الملك يتحدث في معرض رده على سؤال عن مدى تأثير خروج إيران من الاتفاق النووي على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن "برنامج إيران النووي يؤثر على إسرائيل كما يؤثر على الخليج العربي"، وأن "هناك تخوفات مشروعة في منطقتنا، إزاء الكثير من القضايا، التي آمل أن تتمكن الولايات المتحدة من مناقشتها مع إيران".