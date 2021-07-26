توكل كرمان: قيس بن سعيد مجرد انقلابي خان ناخبيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، على الأحداث التي شهدتها تونس، ليلة الأحد للإثنين، والقرارات التي أصدرها الرئيس قيس بن سعيد والتي منها تجميد المجلس النيابي.

#تونس قيس بن سعيد مجرد انقلابي خان ناخبيه وما حدث في تونس مجرد ثورة مضادة تنضم الى مجموعة الثورات المضادة التي قادتها الرياض وأبوظبي للإطاحة بثورات الربيع العربي ومكتسباتها

جاء ذلك في سلسلة تغريدات قالت فيها كرمان: "الروبوت قيس بن سعيد يجمد البرلمان التونسي ويقيل الحكومة، حين تستمع الى خطاباته تشعر أنك امام روبوت تمت صناعته وبرمجته في مصنع رديء للغاية، الحرية لتونس!".

وتابعت قائلة: "قيس بن سعيد مجرد انقلابي خان ناخبيه وما حدث في تونس مجرد ثورة مضادة تنضم الى مجموعة الثورات المضادة التي قادتها الرياض وأبوظبي للإطاحة بثورات الربيع العربي ومكتسباتها".

وأضافت في تغريدة منفصلة سابقة: "الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي: ما حدث انقلاب ادينه كناشط حقوقي وكمواطن وكرئيس سابق، هذا الانقلاب نقلنا من نادي الدول المتحضرة الى حظيرة الدول المتخلفة".