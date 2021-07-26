تونس.. أول رد من راشد الغنوشي "يكذب" فيه قيس بن سعيد

راشد الغنوشي لـCNN: فصل الدين عن السياسة مرحلة من مراحل التطور.. و"النهضة" تهيأت لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة بيانا عقب فيه على قرارات الرئيس التونسي، قيس بن سعيد وسط المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال الغنوشي في البيان المنشور على صفحته الرسمية بفيسبوك: "رئيس مجلس نوّاب الشّعب ينفي استشارته لتفعيل الفصل 80 من الدستور: يؤكد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب انه لم تقع استشارته البتة من قبل قيس سعيد رئيس الجمهورية حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأن غير ذلك فهو ادعاء كاذب".

وتابع الغنوشي قائلا: "تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله، ونطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا بإذن الله تعالى".

وفي تدوينة منفصلة قال الغنوشي: "تدعو حركة النهضة منخرطيها وانصارها وكل الأحرار للتوجه الى مجلس نواب الشعب حماية للثورة ولإرادة الشعب".