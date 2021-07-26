منها تجميد المجلس النيابي.. رئيس تونس يعلن عن 4 قرارات وسط مظاهرات

"الربيع العربي" بعد 10 سنوات.. ماذا حدث في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن والبحرين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، عن 4 قرارات تأتي وسط خروج تونسيين في مظاهرات ضد الحكومة مطالبة بإسقاطها.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت فيه: "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

1- اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.

2- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما.

3- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.

4- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

وأضافت: "هذا، وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.. وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".