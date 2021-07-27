الكويت تمنع سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الكويت منع السفر خارج البلاد إلا للمواطنين المحصنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا أو الذين تعذر حصولهم على اللقاح لأسباب صحية أو من هم دون 16 سنة.

ونشر مكتب الاتصال الحكومي إجراءات جديدة للسفر وشملت عدم السماح للمواطنين بالسفر خارج البلاد إلا بحال تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وشملت الاستثناءات من هم دون 16 سنة بالإضافة إلى الحاصلين على شهادات معتمدة تثبت تعذر حصولهم على اللقاح أو الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات حمل.

إجراءات السفر الجديدة للمغادرين ابتداء من 1 أغسطس 2021 #CGCKuwait https://t.co/QkMBvJ9cWI

وأشار مكتب الاتصال الحكومي في الكويت إلى أن الإجراءات السابق ذكرها سيبدأ تطبيقها من 1 أغسطس/آب المقبل.