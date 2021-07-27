السعودية تهدد بمنع السفر 3 سنوات لمن يزور الدول المحظورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن عقوبة من يسافر إلى الدول المحظور السفر إليها من المملكة بسبب تفشي جائحة كورونا، ستكون المنع من السفر لمدة ثلاث سنوات.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس): "إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة"، حسب قوله.

وتابع المصدر قائلا: "وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات"، على حد تعبيره.

وأكد المصدر "استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها"، وفقا لواس.

وكانت قد أصدرت السعودية قرارا بمنع السفر إلى الإمارات وفيتنام وأفغانستان وإثيوبيا في إطار التصدي لفيروس كورونا ومتحوراته، وفقا لوزارة الداخلية.