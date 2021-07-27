باراك المتهم بحشد تأييد للإمارات يدفع بأنه "غير مذنب"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—دفع توم باراك، المقرب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه "غير مذنب" في التهم الموجهة له فيما يتعلق بجمع الدعم للإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في جلسة محكمة، الاثنين، حيث يتهم باراك الذي شغل منصب مدير لجنة التنصيب العام 2016 بالسعي للتأثير على قرارات الإدارة الأمريكية لصالح الإمارات، حيث يقول الادعاء العام إلى أنه إلى جانب متهم آخر قاما بدور قناة خلفية لمعلومات مع مسؤول إماراتي خلال الحملة الانتخابية 2016 بالإضافة إلى الفترة التي تلت تنصيب ترامب.

وقال باراك في بيان أمام المحكمة: "بالطبع أنا بريء من كل هذه التهم وسنثبت ذلك في المحكمة".

ويذكر أن باراك ولد لوالدين مهاجرين من لبنان وصنع ثروته من أعمال بالقطاع العقاري وبدأت صداقته مع ترامب في الثمانينيات وذلك بعد محادثات حول ملكية فندق.