إسطنبول، تركيا (CNN)-- أجبر حريق اندلع في محافظة أنطاليا الساحلية جنوب البحر المتوسط ​​في تركيا، الأربعاء، السكان على إخلاء المناطق السكنية، حسب بيان صادر عن إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية (آفاد).

وقال البيان إن الحريق نشب في منطقة الغابات في ينيكوي في منطقة مانافجات في أنطاليا. ويجري التدخل لوقفه بمعدات عن الجو والبر. وتعمل طائرتان و 8 مروحيات و 50 رشاشاً وجرافتان في الموقع،

وأضاف البيان أنه تم إرسال معدات إضافية، من بينها 9 خزانات مياه و 4 سيارات إطفاء إلى المنطقة المتضررة من المحافظات المجاورة.

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه "تم إجلاء السكان من المناطق السكنية القريبة من النيران في ينيكوي وما حولها من قبل قوات الدرك".

وقال إيردي كوسلو، أخصائي البصريات البالغ من العمر 33 عامًا والذي يعيش في المنطقة، لشبكة CNN إنه اقترب من النيران المستعرة.

وتابع: "ذهبت إلى مانافجات لأن لدي شيئًا لأفعله في المدينة. في طريقي رأيت القليل من الدخان ولكن بعد 15 دقيقة في طريق العودة واجهنا حريقًا مستعرًا".

وقال كوسلو: "مررنا بالدخان. نحن في المنزل الآن نبحث عن مكان نذهب إليه. نحن نحزم أمتعتنا... أخلت قوات الدرك بالفعل بعض الأشخاص الأقرب إلى النار بالفعل. نحن نغادر لأن الجو حار جدًا وهناك الرائحة من الدخان وأطفالي يبلغون من العمر 1 و سنوات ولا توجد كهرباء في الوقت الحالي ونحن نذهب إلى مكان ما (مزود) بالكهرباء".

يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه CNN حريقًا ودخانًا كبيرًا بالقرب من منطقة ينيكوي السكنية في جنوب تركيا.

ولم تكن هناك أي تقارير عن وقوع إصابات.