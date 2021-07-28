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قرقاش: لا بد من العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في المنطقة بعد التحديات

الشرق الأوسط
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أنور قرقاش
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الضوء على أهمية وأسس عودة العلاقات الثنائية في بعد عقد من الزمن شهد تحديات غير مسبوقة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لا بد من العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في عالم عربي ومحيط إقليمي شهد تحديات غير مسبوقة خلال العقد الماضي.."

وتابع المستشار الإماراتي قائلا: "احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتركيز على ملفات التنمية والازدهار، مبادئ رئيسية ليعود التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية".

ويذكر أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي عن إجراء "تعديل وزاري مصغر"، أبرزه خروج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من الوزارة وانضمام الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك، الذي كان يعمل سفيرا للإمارات بالسعودية.

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