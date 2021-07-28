دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الضوء على أهمية وأسس عودة العلاقات الثنائية في بعد عقد من الزمن شهد تحديات غير مسبوقة.

لا بد من العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في عالم عربي ومحيط إقليمي شهد تحديات غير مسبوقة خلال العقد الماضي. احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتركيز على ملفات التنمية والازدهار، مبادئ رئيسية ليعود التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لا بد من العودة إلى أساسيات العلاقات الثنائية في عالم عربي ومحيط إقليمي شهد تحديات غير مسبوقة خلال العقد الماضي.."

وتابع المستشار الإماراتي قائلا: "احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي، والتركيز على ملفات التنمية والازدهار، مبادئ رئيسية ليعود التوازن المنشود في العلاقات العربية والإقليمية".

ويذكر أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي عن إجراء "تعديل وزاري مصغر"، أبرزه خروج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من الوزارة وانضمام الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك، الذي كان يعمل سفيرا للإمارات بالسعودية.