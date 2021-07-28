دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى قضية أنظمة التجسس في المنطقة وذلك بأعقاب الجدل الواسع الذي لف قضية نظام "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة إسرائيلية.

ما تتناقله الأخبار ويتحدث عنه المسؤولون في دول عديدة عن أنظمة تجسس انتشرت في منطقتنا خاصة، وفي مناطق أخرى أمر يثير تساؤلات كثيرة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لحمد بن جاسم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "ما تتناقله الأخبار ويتحدث عنه المسؤولون في دول عديدة عن أنظمة تجسس انتشرت في منطقتنا خاصة، وفي مناطق أخرى أمر يثير تساؤلات كثيرة".

اللهم إلا إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى تحترم القانون وتنفذه. وأنا اقول كل هذا وأعرف منذ سنوات ان هاتفي مراقب من قبل أولئك الذين يتسلون، ولكني لم أثر ذلك لأنه لا يهمني في ظل الوضع الحزين الذي نحن فيه في المنطقة والتي لا أتمنى لها ولا أرجو منها منذ البداية إلا الإصلاح في هذا المجال

وتابع قائلا: "اللهم إلا إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى تحترم القانون وتنفذه. وأنا اقول كل هذا وأعرف منذ سنوات ان هاتفي مراقب من قبل أولئك الذين يتسلون، ولكني لم أثر ذلك لأنه لا يهمني في ظل الوضع الحزين الذي نحن فيه في المنطقة والتي لا أتمنى لها ولا أرجو منها منذ البداية إلا الإصلاح في هذا المجال".

وأضاف: "وفي كل المجالات الأخرى.. هذه ابيات ارسلها صديق لي: عزّاة لا نشاهدهم.. وأطفال نرى تجري.. بألعابٍ بلا حلمٍ.. وأحلامٍ بنا تزرع".