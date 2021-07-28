وثائق حصلت عليها CNN.. كيف وصلت أطنان من نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت؟

كابوس انفجار بيروت يستمر وأطفال يتأثرون نفسياً ما بعد الصدمة.. كيف تعالجهم هذه المنظمة؟

بيروت، لبنان (CNN)-- قررت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إغلاق جميع المؤسسات العامة في البلاد، وتنكيس الأعلام في 4 أغسطس/ آب، ذكرى تفجير مرفأ بيروت.

وحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية: "تُقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".

وأدى انفجار في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص ونزوح حوالي 300 ألف من منازلهم.

ويعتقد أن الانفجار نتج عن تفجير آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في ميناء العاصمة اللبنانية. وعقب الانفجار، استقال رئيس الوزراء حسان دياب، ووجهت إليه تهمة الإهمال الجنائي. كما اُتهم ثلاثة وزراء آخرين بالإهمال الجنائي.