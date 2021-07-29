دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، قانونًا بشأن مجلس الشورى، تمهيدًا لإجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد، حسب بيان للديوان الأميري الخميس.

وحسب القانون، سيضم مجلس الشورى 45 عضوًا، 30 منهم بالانتخاب السري المباشر وفقا للنظام الفردي. والبقية سيتم تعيينهم.

وللمجلس "شخصية معنوية"، وله "سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وفقا للقانون الانتخابات الجديد".

وتنص المادة 28 من القانون على أن الرقابة على السلطة التنفيذية لا تمتد إلى "الجهات والأجهزة التي يشكلها الأمير لتعينه على توجيه السياسات العليا للدولة"، من بينها "المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار".

سمو الأمير المفدى يصدر القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. https://t.co/jRdZGo8Ag0

وحسب القانون، سيحصل رئيس مجلس الشورى في قطر على مكافأة شهرية بقيمة 200 ألف ريال قطري (54,929 ألف دولار)، ونائبه على 150 ألف ريال (أكثر من 41 ألف دولار)، و100 ألف ريال (أكثر من 27 ألف دولار) للأعضاء العاديين.

كانت شبكة "الجزيرة" الإخبارية قالت إنه من المزمع تنظيم أول انتخابات تشريعية في قطر بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.