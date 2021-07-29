عشرات من حرائق الغابات في تركيا بعضها بنطاق وجهات سياحية حيوية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اندلع 58 من حرائق الغابات في تركيا خلال اليومين الماضيين، ولا يزال 20 حريقًا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمديرية الغابات التركية.

أسفر أكبر حريق، يقع في مانافغات في مقاطعة أنطاليا، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 183 بجروح - معظمها بسبب استنشاق الدخان، وفقًا لمديرية الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد).

وقال حكمت أوزتورك، خبير الغابات في المؤسسة التركية لمكافحة تآكل التربة، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية الغابات في تركيا، لشبكة CNN، إنه في حين أن 95% من الحرائق في تركيا سببها الناس، فإن سبب تفاقم انتشار الحرائق هو تغير المناخ.

وقال أوزتورك إن منطقة الحرائق تقع داخل حوض البحر الأبيض المتوسط ​​وهو أحد أكثر المناطق عرضة لمخاطر تغير المناخ.

وأضاف: "الأحوال الجوية المعتادة في الصيف في المنطقة حارة وجافة، مما يعني أن مخاطر نشوب حرائق مرتفعة بالفعل، وتغير المناخ يزيد من هذا الخطر".

وقال وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي إن الحرائق اندلعت في 17 مقاطعة مختلفة، وأن الحرائق العشرين التي لا تزال مشتعلة منتشرة في 7 مقاطعات، بما في ذلك أنطاليا وموغلا وهما من الوجهات السياحية الرئيسية في تركيا.

وقال باكديميرلي إنه تم إخلاء فندقين بسبب الحرائق كإجراء احترازي. وعرضت قناة "تي.آر.تي" التركية الحكومية صورًا لفندق يتم إخلائه بواسطة قوارب في ميلاس.

وأضاف الوزير أن 77 منزلا لحق به أضرار في أنطاليا ونفق أكثر من 2000 من حيوانات المزرعة. ويعمل ما مجموعه 3 طائرات و38 طائرة هليكوبتر و472 عربة رش مياه و4 آلاف فرد على جهود مكافحة الحرائق في جميع الأنحاء.

وقال باكديميرلي للصحفيين إن التحقيقات المتعددة جارية لتحديد سبب الحرائق لكن الأولوية حاليًا للسيطرة على النيران.

تؤدي الظروف الجوية الحالية إلى تفاقم الحرائق.

وفي وقت سابق، قال باكديميرلي للصحفيين إن الأحوال الجوية عند اندلاع الحرائق كانت مواتية لانتشار اللهب بدرجة حرارة تبلغ 37 درجة مئوية، ورطوبة أقل من 14%، ورياح تبلغ حوالي 50 كيلومترًا في الساعة.