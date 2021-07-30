دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء اللبناني المُكلّف، نجيب ميقاتي، إنه يستبعد تشكيل حكومته قبل 4 أغسطس/ آب، حيث ذكرى انفجار مرفأ بيروت 2020، التي وصفها بأنها "جريمة العصر".

ودعا ميقاتي، في حديثه لقناة "MTV" اللبنانية، إلى دعم تحقيقات المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ "وأنا مع رفع كل الحصانات وما حدا فوق راسو خيمة".

وراح ضحية الانفجار أكثر من 200 شخص وأكثر من 6 آلاف مصاب ونزوح حوالي 300 ألف من منازلهم.

وأضاف ميقاتي: "لم نبدأ بعد البحث في الأسماء بانتظار يوم الاثنين وأستبعد تشكيل الحكومة قبل 4 أغسطس/ آب".

وتابع ميقاتي: "لا أقيّد نفسي لا بأيام ولا أسابيع ولا أشهر لتأليف الحكومة وسأسعى جهدي للتأليف في أسرع وقت".

وقال ميقاتي إنه كان رافضًا لاعتذار زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن تأليف الحكومة منتصف الشهر الجاري، بعد مرور 11 شهرًا على تكليفه.

وفيما قال ميقاتي "أنا والحريري واحد"، اعتبر رئيس الوزراء المُكلّف أن "حزب الله قام بتسميتي كما باقي القوى السياسية وهذا زخم إضافي لي لتشكيل حكومتي".

وتحدث ميقاتي عن وجود "تفاهم وتعاون كامل" بينه والرئيس اللبناني ميشال عون "ومهمتنا هي إنقاذ لبنان ونحن على توافق على المعايير وإبقاء النقاط الخلافية جانبًا ويجب أن نطرح أسماء مقبولة من الناس وتعطي أملاً وطموحاً بإمكان إجراء الإصلاح في البلد"، حسب قوله.