أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- لقي اثنان من أفراد طاقم سفينة مصرعهما في هجوم على السفينة قبالة سواحل عمان، الخميس، وفقًا لبيان نشرته شركة زوديال ماريتايم الإسرائيلية، المُشغلة للناقلة عبر تويتر.

وقالت شركة زودياك ماريتايم في بيان الجمعة: "أسفر الحادث الذي وقع على متن السفينة M / T Mercer في 29 يوليو/ تموز عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن السفينة: مواطن روماني ومواطن بريطاني".

وأضاف البيان أن زودياك ماريتايم تعمل مع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والسلطات مع استمرار التحقيقات.

في بيان سابق، أكدت الشركة "وجود حادث قرصنة مشتبه به على متن ناقلة المنتجات".

حينها، قال بيان للشركة إنه "في وقت الحادث كانت السفينة في شمال المحيط الهندي متجهة من دار السلام إلى الفجيرة (الإمارات العربية المتحدة) ولم تكن على متنها حمولة".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية بشكل منفصل: "نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان. تجري القيادة العسكرية للمملكة المتحدة في المنطقة حاليًا تحقيقات".

وبحسب ما ورد كانت السفينة تبحر تحت العلم الليبيري، وفقًا لموقع التتبع البحري مارين ترافيك.

وM / T Mercer Street هي سفينة يابانية مملوكة من قبل زودياك، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها في لندن ويقودها قطب الشحن الإسرائيلي إيال أوفر.