أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن البحرية الأمريكية ترافق ناقلة النفط الإسرائيلية المنكوبة ميرسير ستريت إلى الميناء، بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة دون طيار مسلحة، قبالة سواحل سلطنة عُمان، يعتقد أن إيران كانت تسيرها.

ولم يذكر المسؤول المطلع على تفاصيل الحادث السفن الحربية الأمريكية التي تقوم بالمرافقة، لكن سفنا من مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" موجودة في المنطقة.

في الوقت الحالي، لن تحدد الولايات المتحدة أيضًا المنفذ الذي ستذهب إليه السفينة.

وأفاد طاقم الناقلة أن الطائرة المسيرة انفجرت في هيكلها الضخم الخميس. كما أبلغوا عن محاولة فاشلة لهجوم بطائرة بدون طيار في وقت سابق من اليوم لكن تلك الطائرة المسيرة سقطت في الماء.

لاحظ الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة أن إيران لديها طائرات دون طيار تعمل عن طريق الطيران نحو الأهداف والانفجار عند الاصطدام.

وأكدت زودياك ماريتايم، الشركة المٌشغلة للناقلة، في بيانها الأخير أن السفينة تحت سلطتها الخاصة وتتجه إلى مكان آمن برفقة البحرية الأمريكية.

وميرسير ستريت سفينة يابانية مملوكة من قبل زودياك ماريتايم، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها في لندن ويقودها قطب الشحن الإسرائيلي إيال أوفر.