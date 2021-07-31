صهرت ما اعتُقد أنه لا ينصهر.. شاهد آثار حرائق الغابات التي تشتعل في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت مصر عن تعازيها إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن حرائق الغابات في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، السبت: "تابعت مصر بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا".

وأضاف البيان أنه مع "تقدم مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تؤكد على تضامنها مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية".

وتشهد العلاقات المصرية التركية حالة من الهدوء في الشهور الأخيرة، تخللها زيارة وفد تركي إلى القاهرة مطلع مايو/ أيار الماضي، لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت منذ 2013، على التغيرات السياسية في مصر.

وقُتل اثنان من رجال الإطفاء وأصيب اثنان آخران، السبت، أثناء اشتعال النيران في جنوب تركيا، حسبما أفادت محطة "تي.آر.تي" الحكومية.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في الحرائق التي اندلعت يوم الأربعاء.

وفقا لوزارة الزراعة والغابات التركية، اندلع 88 حريقا في جميع أنحاء البلاد منذ 28 يوليو/ تموز. وقالت الوزارة إن عشرة حرائق لا تزال مشتعلة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أجزاءً من 5 مقاطعات مُطلة على ساحل البحر المتوسط مناطق كوارث بعد زيارة للمناطق المتضررة بطائرة هليكوبتر.