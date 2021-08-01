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مستشار ملك البحرين يثير جدلا بعد تغريدة عن جزر حدودية مع قطر

الشرق الأوسط
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مستشار ملك البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة
Credit: ADAM JAN/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة لمستشار ملك البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، جدلا عبر موقع تويتر، بعد حديثه عن سيادة البحرين على جزر حوار ودعوته لأحقية بلاده في جزرة الزبارة القطرية.

وكتب مستشار ملك البحرين، في حسابه عبر تويتر: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية. بقيت الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا وإن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن".

ومن وقت لآخر يتجدد الجدل في قطر والبحرين بشأن الخلاف الحدودي التاريخي بشأن عدد من الجزر الواقعة بين البلدين.

وفي مارس/ أذار 2001، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا نهائيًا ملزمًا لا يجوز الاستئناف عليه تجاه نزاع قانوني قائم بين قطر والبحرين على الجزر منذ 1937.

وبموجب قرار المحكمة، تمارس البحرين السيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، في مقابل حصول قطر على جزر جنان وحداد جنان والزبارة وفشت الديبل.

وتبادل مستخدمو تويتر في البلدين التغريد عن من له أحقية السيطرة على الجزر سبب النزاع.

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