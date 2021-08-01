الجيش المصري: مقتل 89 "تكفيريًا شديد الخطورة" في عمليات بشمال سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، الأحد، عن مقتل 89 تكفيريًا شديد الخطورة" (إرهابيًا) في مناطق العمليات بشمال سيناء، "خلال الفترة السابقة"، دون تحديد تاريخ، ومقتل وإصابة 8 من عناصر القوات المسلحة في مناطق العمليات.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وخلال الفترة السابقة، نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية".

وأضافت أن العمليات "أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريًا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء". وتابعت: "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة".

كما أعلن الجيش المصري عن "ضبط 73 بندقية ألية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية، واكتشاف وتدمير 404 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، و4 أحزمة ناسفة.

وأضاف الجيش المصري أن "قوات حرس الحدود نجحت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير عدد 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء".

ومن سيناء شرقًا إلى الحدود الغربية للبلاد، حيث أعلن الجيش المصري أن القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في وجهت "ضربات استباقية للعناصر الإرهابية وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد".

واختتم الجيش المصري بيانه بالتأكيد على أن "رجال القوات المسلحة ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر".