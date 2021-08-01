أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن بلاده لديها أدلة استخباراتية على وقوف إيران وراء الهجوم على ناقلة نفط مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب، بينما نفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بـ"الباطلة".

واتهم بينيت، في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط، وقال إن إيران تنفي الهجوم "بطريقة جبانة للغاية" وإن لدى إسرائيل أدلة استخباراتية على أن إيران كانت وراء الهجوم، الذي أسفر عن مقتل فردين من طاقم السفينة، بريطاني وروماني الجنسية.

وأضاف: "أقول بشكل قاطع إن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة. السلوك البلطجي لإيران خطير ليس فقط على إسرائيل ولكن أيضًا على المصالح العالمية في حرية الملاحة والتجارة الدولية".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يوضح للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ كبيرا. لكن على أي حال، نحن نعرف كيفية إيصال الرسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة".

في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن وزير الخارجية يائير لابيد تحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الهجوم على ناقلة النفط وعن "العمليات المشتركة ضد الإرهاب الإيراني ورد فعل دولي فعال".

وأضاف البيان أن "إسرائيل تدرس تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي". وتابع البيان بأن بلينكن أبلغ لابيد بأن الولايات المتحدة ستعمل مع "المملكة المتحدة ورومانيا وشركاء دوليين آخرين لبحث الحقائق وتقديم الدعم والنظر في الخطوات التالية المناسبة".

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، تورطها في الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب بطائرة بدون طيار (درون) مسلحة، ووصفت الاتهامات بأنها "باطلة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "نظام الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي يجب أن يوقف الاتهامات الباطلة".

وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها النظام الصهيوني مثل هذه الاتهامات ضد إيران. هذا النظام يتعامل معه بالعنف وانعدام الأمن أينما ذهب، وهذه التصريحات والاتهامات مدانة".