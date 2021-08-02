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تفاعل على رد فعل الداعية المصري عمرو خالد بمقابلة بعد سؤال عن علاقته بالإخوان

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد
Credit: AmrKhaled

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين مقطع فيديو من مقابلة الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد وانسحابه من البرنامج على الهواء مباشرة الأمر الذي أثارا تفاعلا واسعا.

المقابلة أجراها عمرو خالد على قناة العربية، حيث قال: "لماذا تريد يا أخ خالد (مقدم البرنامج) إلى أبعاد السياسة وأنا يكلمك عن الروحانيات ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة.."

ونشرت القناة في مقطع الفيديو ذاته "هكذا كان جواب الداعية عمرو خالد عندما سئل عن علاقته بالإخوان وعن اتجاهه في علم الروحانيات"، حيث قال الداعية: "أنا حتكلم عن الإحسان، أنا مليش علاقة بالإخوان.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذه المقابلة:

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