دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين مقطع فيديو من مقابلة الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد وانسحابه من البرنامج على الهواء مباشرة الأمر الذي أثارا تفاعلا واسعا.

#عمرو_خالد ينسحب من مقابلة على #العربية احتجاجا على أسئلة حول علاقته بجماعة الإخوان https://t.co/PKJEhMTUI4

المقابلة أجراها عمرو خالد على قناة العربية، حيث قال: "لماذا تريد يا أخ خالد (مقدم البرنامج) إلى أبعاد السياسة وأنا يكلمك عن الروحانيات ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة.."

ونشرت القناة في مقطع الفيديو ذاته "هكذا كان جواب الداعية عمرو خالد عندما سئل عن علاقته بالإخوان وعن اتجاهه في علم الروحانيات"، حيث قال الداعية: "أنا حتكلم عن الإحسان، أنا مليش علاقة بالإخوان.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذه المقابلة:

حذرت mbc من أخطاء عديدة حتى اصبحت في "القائمة السوداء" وتم منعي من الظهور فيها من قبل مسؤوليها..ومن بين الأمور التي حذرت منها كان #عمرو_خالد وتخصيص برنامج خاص له موجه للأطفال..واليوم فقط أدركوا أنه مادي وغير صادق وقريب من الإخوان !! https://t.co/mZ172gAh0Q

عجيبة تبريرات البعض لـ #عمرو_خالد وبحث الأعذار له..

#عمرو_خالد ماهو رأيك بتصنيف مصر والسعودية والإمارات لجماعة الإخوان تنظيما إرهابيا؟ أنا عاوز أتكلم عن الإحسان ماهو رأيك يا عمرو بأنك تتاجر بالدين لغايات رخيصة أنا عاوز أتكلم عن الإحسان تعرف أيه عن الإحسان يا أخ خالد؟ أوسخ من عصابات الإخوان المجرمين بعد العصابات الصفوية لايوجد https://t.co/REKMnjo26e