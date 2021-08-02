الملكية الأردنية توضح سبب الهبوط الاضطراري برحلة من القاهرة إلى عمّان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الاثنين، أن جرس الإنذار كان سبب الهبوط الاضطراري لإحدى رحلاتها المتجهة من العاصمة المصرية، القاهرة إلى العاصمة الأردنية، عمّان.

وصرحت الملكية الأردنية في بيان وصل CNN بالعربية نسخة منه أن "رحلتها رقمRJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان اضطرت لإعلان الهبوط الاضطراري في عمان (مطار الملكة علياء الدولي) قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.."

وتابعت: "تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية الى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم".

وأضافت: "تعمل الشركة حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار. مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري".