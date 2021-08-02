أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استدعت رومانيا السفير الإيراني لديها على خلفية الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة على ناقلة نفط في بحر العرب ما أسفر عن مقتل روماني وبريطاني، وفق ما قالته وزارة الخارجية الرومانية الإثنين.

ودانت رومانيا ما وصفته بـ"الهجوم المتعمد" على الناقلة "ميرسر ستريت" الأسبوع الماضي واتهمت طهران بالتخطيط له، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

واستدعت بوخارست السفير الإيراني لديها الإثنين وطالبته بتقديم تفسير للهجوم، وفقا للبيان الصادر عن الخارجية.

وقالت الوزارة إنها نسقت مع حلفائها من أجل تحديد الرد المناسب والإجراءات الملائمة للتعامل مع هذا الهجوم.

وكتب وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لا مبرر بأي شكل من الأشكال لاستهداف المدنيين عمدا، نواصل التنسيق مع شركائنا لتحديد الرد المناسب"، حسب قوله.

وكانت قد تعرضت ناقلة نفط إسرائيلية تجمل علم ليبيريا لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة أثناء إبحارها في مياه بحر العرب قبيل السواحل العُمانية ما أسفر عن مقتل روماني وبريطاني من أفراد الطاقم.

ونقلت قناة العالم الإيرانية الرسمية تصريحات عن مصادر لم تسمها أفادت بأن الهجوم جاء ردا على استهداف إسرائيل قاعدة "ضبعة" الجوية في سوريا، رغم أن إيران لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن الهجوم.