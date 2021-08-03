"الرد على إيران سيكون جماعيا".. وزير خارجية أمريكا يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات التي أدلى بها والتي قال فيها إن الرد على استهداف إيران للناقلة التجارية في بحر العرب سيكون "جماعيا".

وأضاف بلينكن في تصريحاته أن هذا الهجوم "يُظهر أن إيران تواصل التصرف بشكل غير مسؤول عندما يتعلق الأمر بتهديدات كهذه للملاحة والتجارة والبحارة الأبرياء الذين هم جزء من رحلات تجارية في المياه الدولية"، حسب قوله.

وكانت قد تعرضت ناقلة النفط "ميرسر ستريت" لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة في مياه بحر العرب قبيل السواحل العُمانية واتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلفه.

من جهتها، حذرت إيران، الإثنين، من أي "مغامرة" ضدها نتيجة الهجوم التي تعرضت له ناقلة نفط في بحر العرب، واستدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية لديها والسفير الروماني في طهران، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زادة، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إن أولئك الذين التزموا جانب الصمت إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة ضد السفن الإيرانية، عمدوا اليوم الى توجيه اتهامات واهية ضد إيران"، حسب قوله.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول تصريحات بلينكن:

عندما يهدد بلينكن بأن الرد بات وشيكا على قصف إيران المزعوم ناقلة اسرائيلية ببحر العرب سيكون جماعيًا فهذا يعني توزيع دمه على قبائل النيتو ولتخفيف حدة الهلع الاسرائيلي وربما يكون هناك رد مضاد وجماعي مؤلم أيضا والله اعلم

أمريكا عبر وزير خارجيتها، تتعهد ب"رد جماعي" مع حلفائها على #إيران بعد الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت الاسرائيلية مجرد تصاريح لا أكثر😒 https://t.co/NUzeZRPSLe

ملخص الموقف الأميركي حيال اعتداء على السفينة الإسرائيلية: - #الولايات_المتحدة تستخدم بشكل متسارع لغة تصعيدية ضد إيران - بلينكن متيقن من أن طهران وراء الهجوم في خليج #عمان. - يجري التنسيق مع إسرائيل وبريطانيا ورومانيا لرد جماعي. - وفد إسرائيلي سيزور العاصمة واشنطن هذا الأسبوع https://t.co/GpFNvg9uIJ https://t.co/3MvRXdWgmu