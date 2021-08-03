قوات مصرية في الإمارات للمشاركة بتدريبات "زايد 3"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصلت قوات مصرية إلى الإمارات، الاثنين، للمشاركة في التدريبات العسكرية الجوية المشتركة مع الإمارات "زايد 3"، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.

وقال المتحدث المصري في بيانه: "في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة ‏والشقيقة، وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشتركة في التدريب المشترك الجوي ‏المصري الإماراتي (زايد - 3) إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يتم ‏بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام".

وأضاف: "تتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل ‏الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة، ويهدف ‏التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد ‏لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت ‏مختلف الظروف".

وتابع المتحدث قائلا: "يأتي ذلك في ضوء دعم وتعزيز التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة ‏المصرية والإماراتية من خلال تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة في مختلف التخصصات الجوية ‏والبحرية والبرية لصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين".