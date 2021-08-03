السيسي: حان وقت رفع ثمن رغيف الخبز وأتحمل مسؤولية ذلك أمام شعبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الوقت قد حان لرفع سعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يكون ثمن 20 رغيفا بنفس سعر السيجارة الواحدة.

وقال السيسي في كلمة له خلال افتتاح مدينة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية: "حان وقت زيادة ثمن رغيف الخبز، وسيقولون لي أن بإمكانك أن تترك الحكومة تعلن ذلك أو رئيس الحكومة الدكتور مصطفى (مدبولي) أو وزير التموين، لكن لا أنا سأتحمل مسؤولية ذلك أمام بلدي وشعبي".

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "سعر 20 رغيفا بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، فأقول إنني يجب أن أوفر لأولادي الطعام بـ8 مليار جنيه في السنة، هذا الأمر يجب أن يتوقف"، حسب قوله.

وتابع السيسي قائلا: "وسنعيد تنظيم هذا الأمر بالشكل المناسب، فأنا لا أقول أن الثمن يجب أن يرتفع كثيرا مثل ما يكلفنا 60 أو 65 قرشا ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف".

وأردف الرئيس المصري قائلا: "مثلما بدأت مشروع حياة كريمة لأغير حياة الناس بـ700 مليار جنيه، أتكلم في هذه النقطة لأن للدولة قدرات على تقديم خدمات وأنشطة... وفي ظل كورونا قادرون على ترتيب هذه الأمور كلها، وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة وتأثيرها على الإنتاج الزراعي نحاول ما أمكن أن نحفاظ على توازن الأسعار".