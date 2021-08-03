تداول فيديو رد فعل أمير الجوف بالسعودية بعد طلب إظهار تطبيق توكلنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، على طلب موظف حكومي منه إبراز تطبيق توكلنا.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز العيادات التخصصية بمحافظة طبرجل، حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "وفور وصول سموه المقر كان في استقباله محافظ طبرجل نادر العتيبي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس الرويلي".

وأضاف التقرير أن الأمير: "أزاح ستار الافتتاح وتجول داخل العيادات، مستمعاً لشرح عنها، والتي شملت عيادتين للأطفال وعيادة للنساء وعيادة للباطنية وعيادة أسنان والمختبر"، وأكد الأمير على "الاهتمام بتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمراجعين وفق الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مع الاهتمام بأعلى معايير الجودة التي نتطلع لتحقيقها وفق رؤية المملكة 2030".

ونقل التقرير على لسان مدير عام صحة الجوف "أن المركز أقيم لتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى طبرجل العام لتقديم الخدمة لأكبر عدد من المرضى في أقصر وقت ممكن".

وفيما يلي نستعرض اكم عددا مما تداوله النشطاء:

الامير القدوة امير منطقة #الجوف الامير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يسطر اجمل معاني التفاني بالعمل والالتزام في كل وقت ومكان وكل حال.🇸🇦 درس توعوي للجميع اثناء ابراز توكلنا @TawakkalnaApp ويُظهر #محصن تطبيقاً لقرار منع دخول غير المحصنين للمنشآت هنا الالتزام..حفظ الله سموكم الكريم https://t.co/0iS5l2zDJn

سمو أمير #الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يُظهر بطاقة التحصين الخاصة به أثناء زيارته منشأة حكومية اليوم في #طبرجل تطبيقاً والتزاماً بالقرار الصادر بمنع دخول غير المحصنين للمنشآت والقطاعات الحكومية والاقتصادية. تصوير @aaljarwan7 https://t.co/Wo5wsGYD94