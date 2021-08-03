أبوظبي، الإمارات (CNN) – كشف موقع العمليات البحرية التجارية البريطاني، الثلاثاء، أن حادثة "خطف محتملة" جارية قرب السواحل الإماراتية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من الحادثة، لكن ثلاث سفن تبحر في المياه القريبة من الموقع المذكور غيرت حالتها إلى "خارج القيادة" وفقا لموقع "مارين ترافيك"، الذي يتتبع النشاط البحري، ومن غير المعروف بعد ما إذا كان تغيير الحالة مرتبط بالحادثة المذكورة من جانب الموقع البريطاني.

وكان قد ذكر الموقع أن سفنا كانت على بعد 61 ميلا بحريا من ميناء الفجيرة في الإمارات، تعرضت لحادثة "ليست قرصنة"، حسبما نقل موقع

وجاء في بيان الموقع الذي نشره عبر صفحته على موقع تويتر: "ننصح السفن بتوخي الحذر الشديد عند الإبحار في تلك المنطقة"، حسب قوله.

ونقل الموقع عن "مصادر من جهة ثالثة" دون أن يميط اللثام عن مزيد من التفاصيل حول السفن أو الحادثة نفسها حتى كتابة هذا الخبر.

وشهد بحر العرب والخليج توترا في الآونة الأخيرة نتيجة استهداف "ناقلة نفط إسرائيلية" قُبيل السواحل العُمانية بطائرة مسيرة مفخخة الأسبوع الماضي ما أشعل حربا من التصريحات والاتهامات بين إيران وعدد من الدول على رأسها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.