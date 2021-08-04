يوم دموي جديد في بيروت.. اشتباكات "ذكرى انفجار المرفأ" تُخلف 84 جريحا

"عروس بيروت" بعد عام من الانفجار: نريد الأمان فقط

بيروت، لبنان (CNN) – احتدت الاشتباكات بين قوى الأمن اللبناني والمحتجين مساء الأربعاء في قلب العاصمة، بيروت، بعد مظاهرات حاشدة بمناسبة ذكرى مرور عام على انفجار المرفأ، ما خلف 84 مصابا.

ووفقا لفريق CNN الذي تابع الأحداث على الأرض، فقد استخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع بمواجهة المحتجين أمام مدخل مبنى مجلس النواب، ورمت قنابل الغاز وأطلقت رشقات من الرصاص المطاطي مباشرة نحو المتظاهرين.

بالمقابل، رد المتظاهرون بإطلاق هتاف : "ثورة"، وألقوا الحجارة، قبل أن تنجح قوى الأمن بدفعهم من محيط مبنى البرلمان إلى ساحة الشهداء حيث لوحظ وجود كثيف لقوى الأمن اللبناني.

وأعلن الصليب الأاحمر اللبناني أن عدد الجرحى في أحداث اليوم بلغ 84 وقد هرعت 21 سيارة إسعاف و100 مسعف لإسعاف الجرحى في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من عدم توفر الأدوية.