"أي غفران؟".. لماذا لم يصل تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة بعد عام؟

مراسل CNN من مرفأ بيروت: عام على الانفجار ولم يخلص التحقيق إلى أي نتيجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد حزب الله اللبناني على أن انفجار مرفأ بيروت يعتبر فاجعة طالت لبنان واللبنانيين وذلك في بيان أصدره بالذكرى السنوية الأولى للحادثة في الـ4 من أغسطس/ اب.

وقال حزب الله في البيان المنشور على قناة المنار التابعة له: "‏في ذكرى الفاجعة الوطنية الكبرى بانفجار مرفأ مدينة بيروت في الرابع من آب التي ‏طالت لبنان واللبنانيين، نتقدم مجددا بأحر التعازي وأصدق آيات المواساة ‏لعوائل الشهداء الأعزاء وإلى كل الجرحى الذين نأمل أن ينالوا نعمة الشفاء الكامل.."

وعبر حزب الله عن "تضامنه الصادق مع كل المتضررين ويستذكر بألم شديد معاناة اللبنانيين في ‏تلك الساعات العصيبة والغيمة السوداء التي عبرت سماء بلدنا وتركت آثارها وأضرارها ‏على كافة المستويات"، وشدد على "ضرورة تكاتف اللبنانيين وتماسكهم لتجاوز المحنة الأليمة، والعمل الجاد ‏للوصول إلى الحقيقة الكاملة غير المنقوصة بكل شفافية وصدق بعيدا عن الاستغلال ‏السياسي الرخيص وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية الضيقة التي تخفي في طياتها ‏الكثير من الأهداف الخبيثة وأهمها تغييب الحقيقة وتضييع المسؤوليات، وبالتالي منع ‏المحاسبة ومحاكمة المقصرين والمرتكبين لهذه الجريمة البشعة".

وطالب حزب الله وفقا للبيان "الجهات القضائية المعنية أن تتعامل مع هذه المسألة الوطنية الكبرى بما ‏تستحق من العناية والجدية والمسؤولية بعيداً عن الاستنساب والضغوط والمصالح وأن ‏تكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم"، وتابع أن "نضع بالتالي حداً ‏نهائياً وقاطعاً أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي وتوجيه الاتهامات وتشويه ‏الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة وآلام اللبنانيين ومصيرهم".