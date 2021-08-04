عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن بلاده ستضمن عدم تكرار ما حدث في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وأشار إلى أن حل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل يبقى أساس أي استقرار في المنطقة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى "أسبن"، عند سؤاله عن الاتفاقيات الإبراهيمية (تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل): "السلام خيار استراتيجي للعرب كما قلنا دائما ونحن نعمل على حل شامل للقضية الفلسطينية"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية السعودي قائلا: "نعتقد أن الاتفاقيات الإبراهيمية لعبت دورا إيجابيا في تعزيز التقارب بين الدول في المنطقة"، وتابع: "يجب أن نبني على ذلك عبر إيجاد سبيل للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.

وعن العلاقات مع قطر، قال الأمير فيصل بن فرحان: "علاقتنا مع قطر جيدة ونعمل سويا على تقوية روابط مجلس التعاون الخليجي"، وأضاف: "نجحت قمة العُلا في إيجاد حل لخلافاتنا... وسنواصل العمل من أجل الحفاظ على هذه الوحدة من أجل مصالح الشعوب"، حسب قوله.

أما بشأن قضية خاشقجي، قال وزير الخارجية السعودي: "أنا واثق بأن أمر كهذا لن يحدث مجددا في المملكة العربية السعودية"، وتابع: "تضمن السعودية عبر مؤسساتها ألا تحدث هفوات كهذه من جانب أجهزة الاستخبارات"، على حد تعبيره.