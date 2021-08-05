الاستئناف بالسعودية يصدر حكماً نهائياً بقضية "رافعة الحرم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بتت محكمة الاستئناف في مكة بالمملكة العربية السعودية بحكم البراءة بحق المتهمين بقضية سقوط رافعة الحرم في سبتمبر/ أيلول العام 2015.

جاء ذلك في تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، وذكرت فيه: "صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم، ليصبح الحكم نهائيا ببراءة 13 متهما في القضية.."

وأضاف تقرير القناة السعودية أن من بين المتهمين الذين صدر حكم الاستئناف ببراءتهم "مجموعة بن لادن"، مضيفة أن "الدائرة القضائية أوضحت أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله إلى محكمة الاستئناف لتقرير ما تراه".

ويذكر أن السلطات السعودية أعلنت حينها عن مقتل 107 أشخاص وإصابة 238 بسبب العواصف الشديدة والرياح والأمطار الغزيرة التي أدت إلى سقوط جزء من إحدى الرافعات على جزء من المسعى بالمسجد الحرام والطواف.