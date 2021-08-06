أدرعي ينشر صورة حضور هنية أداء رئيسي اليمين الدستورية ويعلق

إبراهيم رئيسي.. ما الذي قد نتوقعه من الرئيس الإيراني القادم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مساء الخميس، صورة لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في البرلمان.

في احتفال تنصيب #جلاد_إيران إبراهيم رئيسي، تقدم الحضور #اسماعيل_هنية صديقه الصدوق على مصالحه في المنطقة، حضور جمع أصحاب النية الواحدة وهي تعزيز الإرهاب وبسط النفوذ في #الدول_العربية تحت شعار واحد تدمير الدول وإفلاس شعوبها https://t.co/ejVpstIBzx

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال في تعليق على الصورة: "في احتفال تنصيب جلاد إيران إبراهيم رئيسي، تقدم الحضور إسماعيل هنية صديقه الصدوق على مصالحه في المنطقة، حضور جمع أصحاب النية الواحدة وهي تعزيز الإرهاب وبسط النفوذ في الدول العربية تحت شعار واحد تدمير الدول وإفلاس شعوبها".

وأدى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الخميس، اليمين الدستورية في البرلمان الإيراني لتولي السلطة، بحضور وفود أجنبية، ودعا إلى رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وأعرب عن استعداده لتحسين العلاقات مع دول الجوار.

وقال رئيسي، في كلمة بعد أداء اليمين، إن "البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية سلمي تماما... إيران ترفض استخدام الطاقة النووية إلا للأغراض المدنية". وأضاف رئيسي أنه "يجب رفع العقوبات عن الشعب الإيراني، وسندعم أي خطة دبلوماسية تحقق هذا الهدف".

واعتبر رئيسي أن قوة إيران "تخلق الأمن" في المنطقة، وقال إنه سيمد "يد الصداقة والأخوة" لدول الجوار. وأضاف: "قوتنا في المنطقة تخلق الأمن، وقدراتنا الإقليمية تدعم الاستقرار والسلام في مختلف الدول، ولن تستخدم إلا لمحاربة القوى المهيمنة".