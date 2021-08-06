انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل وهضبة الجولان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، صباح الجمعة، عن انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل دون تقديم تفاصيل إضافية، حتى كتابة هذا التقرير.

#عاجل تفعيل انذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان. التفاصيل قيد الفحص https://t.co/JDYrJjayqv

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي قال فيها: "تفعيل انذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان. التفاصيل قيد الفحص".

وتأتي تغريدة أدرعي بعد نحو يومين على إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان صوب إسرائيل وهو الأمر الذي رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي لمناطق إطلاق الصواريخ.

ووكان ادرعي قد نشر حينها مقطع فيديو على صفحته بتويتر كاتبا بتعليق: "لن نسمح بإطلاق النار من لبنان تجاه سيادتها مهما كان ولكل سبب من الأسباب. تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء ينطلق من أراضيها".