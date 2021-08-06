دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الجمعة، دول الخليج إلى "اتخاذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء" لوقف عمليات استهداف السفن التجارية في مياه الخليج.

وقال حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه "في الآونة الأخيرة كثرت حوادث القرصنة وتفجيرات السفن التجارية في منطقة الخليج. وهذه ظاهرة خطيرة تتسبب في إرباك الملاحة وزعزعة الثقة في منطقتنا فضلًا عما يترتب عليها من أبعاد اقتصادية مكلفة وخاصة في قضايا التأمين".

وأضاف: "وعليه فإن على دول الخليج أن تتخذ الإجراء المناسب دون اللجوء للحلفاء لوقف القرصنة واستهداف السفن التجارية والعبث بالأمن. ومن المعلوم أن لبعض دول الخليج نشاطات في أعالي البحار".

وتابع بالقول: "أتذكر أن أحد قادة البحرية في منطقتنا قال يومًا إن أسطوله البحري يستطيع التحرك في كل البحار... أليس خليجنا أولى بمثل هذا التحرك؟"، دون أن يوضح من هو قائد البحرية المقصود.