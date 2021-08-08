دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت حركة حماس الفلسطينية أحكام أصدرها القضاء السعودي بحق عشرات من أعضائها بأنها "قاسية وصادمة"، داعية إلى سرعة إطلاق سراحهم.

وقالت الحركة، في بيان لها الأحد: "لقد صدمنا صباح اليوم الأحد 8 أغسطس/ آب بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة "فلسطينيين وأردنيين" المقيمين في المملكة".

واعتبرت حماس أن هؤلاء الأشخاص "لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".

وبينما رحبت بأحكام البراءة الصادرة في حق البعض، قالت الحركة: "إننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم، وندعو القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين".

ويوم الأحد، أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية أحكامًا على 69 أردنيًا وفلسطينيًا، تراوحت بين البراءة والحبس 22 عامًا، وفقا لتقارير صحفية.

ولم تصدر السلطات السعودية تعليقًا على الأحكام.

في نفس السياق، أدان بيان لحركة حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الأحكام "الأحكام الظالمة وغير المبررة"، مُعتبرًا أنها "لا تتفق مع شريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى"، وفقا للبيان.

كانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن مصطفى نصرالله، المحامي عن عدد من الفلسطينيين والأردنيين الموقوفين في السعودية، قوله إن ذوي المحكوم عليهم يمكنهم الاستئناف على الحكم خلال 40 يومًا. ووصف المحامي الأحكام بأنها "جائرة وغير قانونية".